Terra LUNA vittima degli speculatori: il token aumenta del 200% in poche ore

Mentre il mercato delle criptovalute respira dopo un lungo periodo di alti e bassi, c'è un token che sembra stare vivendo una settimana di oscillazioni decisamente marcate: stiamo parlando del token LUNA di Terra, che ha triplicato il proprio valore verso la fine della scorsa settimana.

Nello specifico, il token LUNA, la criptovaluta della blockchain Terra 2 nata dopo il restart della "catena" in seguito al crollo della stablecoin USDT, ha triplicato il suo prezzo venerdì 9 settembre, arrivando a pochissima distanza dal valore più alto mai raggiunto dal token, toccato lo scorso giugno quando la valuta è stata introdotta sul mercato.

Stando ai dati di CoinGecko, lo scorso venerdì la criptovaluta sarebbe risalita da due a sette Dollari, per poi ridiscendere prima attorno ai sei Dollari (il 212% in più del valore di mercato precedente all'aumento del token) e infine verso i cinque Dollari. A quest'ultimo prezzo si trova attualmente il token, che viene scambiato per 4,93 Dollari, il 20% in meno di ieri, in quella che sembra una nuova spirale discendente verso i valori di partenza della scorsa settimana.

Stando a quanto riporta Coindesk, la valuta sarebbe stata gonfiata dall'annuncio di un nuovo burn scheme per ridurre la quantità eccessiva del token in commercio, che negli scorsi mesi ha rappresentato la principale zavorra che ne teneva basso il prezzo. L'annuncio del progetto, avvenuto giovedì scorso, avrebbe mandato in fibrillazione gli investitori, che avrebbero iniziato a comprare LUNA nella speranza di vedere il suo valore crescere, in una sorta di piccola bolla speculativa, che infine si è ingigantita nel weekend.

Al momento, comunque, pare che la bolla stia rapidamente rientrando, mentre la blockchain Terra 2 fatica ad attirare nuovi investitori a lungo termine, rimanendo soggetta ad attacchi speculativi come quello degli scorsi giorni. Sicuramente, i guai legali del fondatore di Terra Do Kwon non stanno contribuendo affatto alla ripresa della blockchain dopo il crollo di inizio estate.