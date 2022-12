Sulla Terra sta per passare un oggetto visto l'ultima volta quando c'erano i Neanderthal

L'ultima volta che questo oggetto è passato dal nostro pianeta sulla sua superficie stavano camminando ancora i Neanderthal, i nostri "cugini" estinti. Stimo parlando di una cometa soprannominata "C/2022 E3 (ZTF)" che potrà essere vista ad occhio nudo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2023.

Si stima che la cometa completi un'orbita attorno al Sole una volta ogni 50.000 anni ed è venuta a farci visita durante il Paleolitico superiore, quando gli esseri umani iniziarono ad espandersi in tutta l'Asia e l'Europa. Il suo perielio - ovvero la distanza più vicina al Sole - avverrà il 12 gennaio, proprio in tempo per l'anno nuovo.

Il suo approccio più vicino alla Terra, invece, avverrà qualche giorno dopo: l'1 febbraio. Intorno a questo periodo, infatti, il corpo celeste potrebbe essere visibile a ad occhio nudo ma non aspettatevi un meraviglioso spettacolo pirotecnico, poiché l'evento sarà più simile a "una macchia di polvere di gesso su una lavagna", così come ha affermato Sky at Night, una rivista mensile britannica di astronomia.

Ovviamente state tranquilli poiché non c'è alcun pericolo per tutti gli abitanti della Terra, visto che la cometa passerà in sicurezza a una distanza di circa 44 milioni di chilometri. Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata all'immagine del corpo celeste che troverete in calce alla notizia catturata utilizzando un telescopio con 1,2 metri di diametro.

