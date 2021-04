La Terra perse quasi tutto il suo ossigeno 2,3 miliardi di anni fa

Il nostro pianeta, quando si formò ben 4,5 miliardi di anni fa, ovviamente non aveva ossigeno. Tutto questo fino a 2,43 miliardi di anni fa, quando i livelli di questo gas essenziale per noi iniziarono a salire... e poi a scendere, accompagnati da enormi cambiamenti climatici.

Sono le rocce a raccontarci della storia dell'ossigeno della Terra, e le firme chimiche che si sono formate durante quest'era suggeriscono che 2,32 miliardi di anni fa questo gas fosse una caratteristica permanente dell'atmosfera del pianeta. Tuttavia, un nuovo studio, ha suggerito che l'ossigeno fosse ancora in continuo aumento fino a 2,22 miliardi di anni fa.

Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Nature il 29 marzo, estende la durata di quello che gli scienziati chiamano la "Catastrofe dell'ossigeno" di 100 milioni di anni fa. Il gas venne creato dai cianobatteri marini, un tipo di batterio che produce energia tramite la fotosintesi. Il principale sottoprodotto della fotosintesi è, infatti, l'ossigeno.

Gli scienziati hanno osservato che l'aumento e la diminuzione dell'ossigeno nell'atmosfera sembravano seguire tre glaciazioni globali avvenute tra 2,5 miliardi e 2,2 miliardi di anni fa. Stranamente, però, la quarta e ultima glaciazione in quel periodo non era stata collegata alle oscillazioni dei livelli di ossigeno atmosferico. Come mai?

Si è scoperto che dopo la terza glaciazione l'atmosfera era inizialmente priva di ossigeno, poi l'ossigeno iniziò a salire e, successivamente, a diminuire di nuovo. L'ossigeno aumentò di nuovo 2,32 miliardi di anni fa (il punto in cui gli scienziati in precedenza pensavano che l'aumento fosse permanente). Invece, "l'ossigeno atmosferico durante questo periodo iniziale era molto instabile ed è salito a livelli relativamente alti ed è sceso a livelli molto bassi", afferma Andrey Bekker, geologo presso l'Università della California.

Cos'ha causato questo evento? Un fattore chiave è il metano, un gas a effetto serra più efficiente nell'intrappolare il calore rispetto all'anidride carbonica. I cianobatteri iniziarono a produrre ossigeno, che reagì fin da subito con il metano nell'atmosfera e lasciò dietro di sé solo anidride carbonica. Quest'ultima non era abbastanza abbondante per compensare l'effetto di riscaldamento del metano perso, quindi il pianeta iniziò a raffreddarsi. I ghiacciai si espansero e la superficie del pianeta divenne ghiacciata e fredda.