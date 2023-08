La Terra potrebbe diventare un 'pianeta canaglia' se commettessimo questo errore

Nel corso dei prossimi 5 miliardi di anni, il nostro Sole esaurirà la sua energia, condannandosi a una morte inevitabile. Tuttavia, ben prima di quel momento, la sua crescente luminosità e calore avranno già reso la Terra un luogo inabitabile, ma esiste un modo per scongiurare questo tragico destino?

Ogni giorno, la nostra stella diventa leggermente più calda e luminosa, un prodotto naturale dell'accumulo di elio derivante dalla fusione dell'idrogeno nel suo nucleo. Tra circa 500 milioni di anni, il Sole diventerà così caldo che gli oceani della Terra si evaporeranno, le placche tettoniche si fermeranno e l'atmosfera si riempirà di anidride carbonica, rendendo il nostro pianeta simile a Venere.

Per salvarci, dovremmo giocare con le stesse forze gravitazionali che hanno plasmato il nostro giovane sistema solare. Potremmo prendere una roccia (più grande è, meglio è) e inviarla verso Giove. La roccia farebbe un giro attorno al gigante gassoso, sottraendo un po' della sua energia orbitale e trasferendola alla Terra. In questo modo, potremmo rubare energia al boss del nostro sistema e aumentare l'orbita della Terra, mantenendo le sue temperature stabili.

Tuttavia, se commettessimo un errore, le conseguenze sarebbero disastrose. Potremmo dare così tanta energia alla Terra da farle raggiungere la velocità di fuga solare, facendola uscire permanentemente dal sistema solare. Una volta partita, non tornerebbe mai indietro, condannata a vagare per il cosmo come un pianeta errante (chiamato anche canaglia, ovvero un corpo celeste scagliato via dalla sua stella).

Il nostro mondo avrebbe ancora il suo calore interno, quindi i vulcani e le sorgenti termali funzionerebbero ancora, ma saremmo bloccati in una notte permanente, che raffredderebbe catastroficamente l'atmosfera (per non parlare dell'uccisione di tutte le piante e le alghe).