Se la Terra è un pianeta 'normale', ecco dove si trovano gli alieni

Nel 1960, in preparazione per il primo incontro sulla Ricerca di Intelligenza Extraterrestre (SETI), il leggendario astronomo e pioniere del SETI, Dr. Frank Drake, presentò la sua equazione probabilistica per stimare il numero di possibili civiltà nella nostra galassia, nota come l'Equazione di Drake.

Un componente chiave di questa equazione era il numero di pianeti nella nostra galassia capaci di sostenere la vita. All'epoca, non si sapeva con certezza se altre stelle avessero sistemi planetari. Oggi, però, grazie a missioni come Kepler, oggi sono stati confermati 5.523 esopianeti, con altri 9.867 in attesa di conferma.

Basandosi su questi dati, gli astronomi hanno prodotto varie stime sul numero di pianeti abitabili nella nostra galassia, arrivando a un incredibile totale di almeno 100 miliardi! In uno studio recente, il Professor Piero Madau ha introdotto un framework matematico per calcolare la popolazione di pianeti abitabili entro 326 anni luce dal nostro Sole.

Supponendo che la Terra e il Sistema Solare siano rappresentativi della norma, Madau ha calcolato che questo spazio potrebbe contenere fino a 11.000 esopianeti terrestri di dimensioni simili alla Terra che orbitano all'interno delle zone abitabili delle loro stelle. Madau, professore di astronomia e astrofisica all'Università della California, Santa Cruz, ha basato il suo studio sul Principio Copernicano, secondo il quale né gli esseri umani né la Terra occupano una posizione privilegiata nell'osservare l'Universo.

Considerando vari fattori legati al tempo, come la storia della formazione stellare della nostra galassia e l'arricchimento del mezzo interstellare da parte di elementi pesanti, Madau suggerisce che l'Equazione di Drake racconti solo una parte della storia. Infine, l'analisi del professore ha mostrato che entro 326 anni luce dal Sole, potrebbero esserci fino a 10.000 pianeti rocciosi che orbitano all'interno delle zone abitabili delle loro stelle.

Chissà se ne troveremo qualcuno capace di ospitare la vita.