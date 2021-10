Quanto vale la Terra? Il nostro pianeta ha un valore pari a 24 zeri

La Terra per tutto il valore della vita che ospita non ha prezzo. Tuttavia, siamo umani, e ci piace interrogarci su dubbi e dilemmi impossibili... senza contare che amiamo dare un valore alle cose; per questo motivo Greg Laughlin, professore di astronomia e astrofisica dell'Università della California, ha calcolato il valore della Terra.

Secondo una formula sviluppata dallo stesso Laughlin, la Terra ha un valore di circa 5 quadrilioni di dollari, che secondo il nostro sistema di denominazione per numeri decimali superiori al milione, chiamato scala lunga, equivalgono a 5 bilioni di bilioni (un numero seguito da 24 zeri quindi: 5.000.000.000.000.000.000.000.000 di dollari).

La formula è stata creata dopo aver misurato la massa, la temperatura, l'età e altri fattori della Terra che sono direttamente correlati alla sua capacità di sostenere la vita. Lo stesso Laughlin, con lo stesso principio, ha anche calcolato il valore degli altri pianeti del nostro Sistema Solare. Marte, ad esempio, ha un valore di soli 16.000 dollari (non ditelo ad Elon Musk), mentre Venere può essere acquistato soltanto con un centesimo (un affare migliore di queste due portaerei venduti a 2 centesimi).

Laughlin non si aspetta che questi numeri abbiano applicazioni nel mondo reale, anche perché soltanto i materiali presenti scomponendo le risorse del Pianeta Rosso, si attesterebbero all'incirca allo stesso, presunto, valore del nostro pianeta. Quella dell'astronomo è infatti una provocazione che dimostra l'unicità del nostro pianeta, l'unico corpo celeste in grado di ospitare la vita che conosciamo (visto che perfino questo sistema stellare vicino a noi potrebbe ospitare la vita, teoricamente).