La Terra potrà mai restare senz'acqua? La risposta non è scontata

Un mondo in cui l'acqua diventa una risorsa sempre più scarsa, dove la sete non è solo un disagio temporaneo ma una condizione permanente che affligge intere comunità e dove la lotta per il prezioso liquido potrebbe diventare una realtà quotidiana. Non è Mad Max, ma uno scenario ipotetico che potrebbe verificarsi sul nostro pianeta.

La scarsità d'acqua è destinata a diventare uno dei problemi più gravi che l'umanità dovrà affrontare, alimentata da un uso insostenibile delle risorse idriche, dall'inquinamento, dalla crescita demografica e dai devastanti effetti del cambiamento climatico. Ma arriviamo al punto: il mondo esaurirà mai completamente le sue riserve d'acqua? La risposta è no, ma con un avvertimento.

L'acqua dolce, quella che beviamo, usiamo per l'igiene e per l'agricoltura, rappresenta solo il 3% di quella totale del pianeta, e gran parte di essa è imprigionata nei ghiacciai o nelle calotte polari. Il cambiamento climatico sta intensificando la frequenza e la gravità delle siccità, contribuendo in modo significativo alla crisi idrica globale.

L'agricoltura, che assorbe quasi il 70% di tutta l'acqua prelevata, è un altro colpevole. Con una popolazione mondiale in crescita, la domanda di cibo e, di conseguenza, d'acqua aumenterà inevitabilmente. Già oggi, secondo una stima delle Nazioni Unite del 2023, 2 miliardi di persone in tutto il mondo non hanno accesso a fonti sicure di acqua potabile.

Luoghi come Città del Capo hanno già fornito un esempio inquietante di quello che potrebbe accadere in futuro: la città sudafricana è stata sull'orlo di una crisi idrica così grave da costringere i residenti a limitare drasticamente il loro consumo d'acqua (un po' come quello successo in Italia, ma più in grande).

Mentre la disperazione per l'acqua cresce, è probabile che vedremo cambiamenti sociali e geopolitici profondi. Gli esperti prevedono un aumento del rischio di conflitti legati all'acqua e stimano che entro la fine di questo decennio 700 milioni di persone potrebbero essere sfollate a causa della grave scarsità d'acqua. In sintesi, anche se è improbabile che le riserve d'acqua del mondo si esauriscano completamente, la situazione potrebbe diventare molto complicata nei prossimi anni.