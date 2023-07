La Terra primordiale potrebbe nascondersi nelle profondità del mantello

Il meccanismo della tettonica a placche così come lo conosciamo oggi potrebbe essere una caratteristica molto recente della storia della Terra. Un nuovo studio pubblicato su Nature apre a una nuova comprensione dei primi istanti di vita del nostro pianeta.

La Terra è l'unico pianeta del Sistema Solare che presenta una tettonica a placche, il meccanismo che ne ha plasmato la geologia, il clima e forse ha influenzato l'evoluzione della vita.



Lo spostamento delle placche tettoniche è guidato dalla convezione, il lentissimo movimento del mantello terrestre che trasporta il calore all’interno del nostro pianeta. I ricercatori ritenevano che la convezione, iniziata poco dopo la formazione della Terra, fosse sempre avvenuta su scala dell'intero mantello. Oggi, grazie ad una tecnica innovativa basata sulla misura degli isotopi del titanio nelle rocce, gli scienziati dell’università di Copenaghen hanno scoperto che le cose potrebbero stare diversamente.

"I nostri nuovi risultati suggeriscono che per la maggior parte della storia della Terra, la convezione è avvenuta separatamente in due strati, uno superiore e uno inferiore, isolati l'uno dall'altro", afferma Zhengbin Deng, primo autore del nuovo studio. Il mescolamento delle placche sarebbe quindi avvenuto per lungo tempo soltanto nella parte alta del mantello. Al contrario, lo strato inferiore più vicino al nucleo potrebbe nascondere al suo interno materiale primordiale: rocce fuse e semifuse rimaste invariate da oltre 4 miliardi di anni.

Ma come facciamo a sapere cosa c’è nelle profondità della Terra? Beh, se l’ipotesi presentata in questo lavoro fosse corretta, sarebbe possibile scoprire la composizione originaria del nostro pianeta semplicemente analizzando la lava emessa dai vulcani proveniente dal mantello inferiore. Secondo Martin Bizzarro, coautore dello studio, "questo potrebbe permetterci di identificare la fonte dei volatili terrestri che sono stati essenziali per lo sviluppo della vita."