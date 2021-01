La vita sulla Terra? Questione di fortuna! Milioni di simulazioni ci mostrano il perché

L'attuale riscaldamento globale ci ha fatto capire solamente una cosa: che il clima può cambiare considerevolmente nel corso anche di pochi secoli. Su scale temporali geologiche, è ancora più facile che ciò si verifichi. Quanto è stata fortunata la vita, quindi, su questo pianeta? Un nuovo saggio, pubblicato su The Conversation, ce lo mostra.

Utilizzando un programma computerizzato e progettato per simulare l'evoluzione del clima sui pianeti in generale, gli esperti hanno generato 100.000 pianeti, ciascuno con una serie di "feedback climatici" differenti. I feedback climatici sono processi che possono amplificare o diminuire il cambiamento climatico, come ad esempio lo scioglimento del ghiaccio marino nell'Artico, che a sua volta provoca più riscaldamento e più scioglimento.

Così, nello studio gli esperti hanno simulato ogni pianeta 100 volte. Ogni volta che il pianeta è partito da una temperatura iniziale diversa, è stato esposto a un insieme casuale di eventi climatici differenti. Questi eventi, un po' come quelli avvenuti sulla Terra, rappresentano fattori che alterano il clima come le eruzioni del supervulcano e gli impatti di asteroidi (come quello che uccise i dinosauri).

In ciascuna delle 100 simulazioni, la temperatura del pianeta è stata monitorata fino a quando non è diventata troppo calda o troppo fredda oppure è sopravvissuta per 3 miliardi di anni. Solo una volta ogni 100.000 un pianeta riusciva a rimanere abitabile. Questo studio offre un punto di vista differente sulla storia della vita della Terra.

Se, ad esempio, un asteroide o un brillamento solare fosse stato leggermente più grande, o si fosse verificato in un momento leggermente diverso, probabilmente non saremmo qui sulla Terra oggi.