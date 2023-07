La Terra raggiunge il suo punto più lontano dal Sole, ma perché fa così caldo allora?

Il 6 luglio il nostro pianeta ha raggiunto il punto più lontano dal Sole di quest'anno. Perché, se la Terra è così lontana, allora c'è così tanto caldo? Talmente inteso che ha persino battuto un record (per due volte!) globale? Scopriamo insieme il "paradosso" dell'afelio.

La distanza media Terra-Sole è chiamata unità astronomica (UA) ed è di circa 150 milioni di chilometri, come definito dall'Unione Astronomica Internazionale (IAU). Tuttavia, l'orbita leggermente ellittica del nostro pianeta attorno alla stella significa che ogni anno c'è un giorno in cui la Terra è più vicina al sole (perielio) e un giorno in cui è più lontana (afelio).

Sebbene la differenza tra perielio e afelio possa essere di milioni di chilometri, ha un impatto molto piccolo sulle temperature sulla Terra. Ciò che causa le stagioni è l'inclinazione di 23,5 gradi dell'asse terrestre, il che significa che il sole splende su diverse latitudini sotto angoli diversi durante l'anno.

È l'inclinazione assiale, infatti, che causa le stagioni, non la distanza!

A luglio, l'emisfero nord è inclinato verso la stella, ricevendo il pieno bagliore della Sole in estate. Nel frattempo, l'emisfero sud è inclinato lontano dall'astro, e i giorni sono più corti e freddi lì. Il perielio e l'afelio furono notati per la prima volta nel XVII secolo dall'astronomo Giovanni Keplero (a cui è stato dedicato anche un telescopio), calcolando le orbite ellittiche attorno alla nostra palla infuocata.