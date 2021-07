In questo luogo sulla Terra gli scienziati non hanno trovato tracce di vita: ecco dove

Il nostro pianeta brulica di vita e si può trovare praticamente ovunque. Non trovare della vita, invece, è la vera sfida. Microbi come batteri, amebe, archei e molto altro possono essere trovati ovunque. La scienziata Noah Fierer e il suo team sono rimasti molto sorpresi, infatti, quando hanno trovato un luogo senza alcuna vita microbica.

In particolare, gli esperti hanno raggiunto il ghiacciaio Shackleton in Antartide, dove il suo mix unico di freddo secco estremo e ghiaccio salato si combinano per creare uno degli ambienti meno ospitali della Terra.

"È la combinazione di più condizioni ambientali che limita la vita", ha spiegato il coautore dello studio Nicholas Dragone. "È un tipo di restrizione molto diverso rispetto, ad esempio, solo alle alte temperature". Lo studio riportato oggi è stato pubblicato sulla rivista Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

Gli scienziati hanno analizzato più di 200 campioni di suolo della regione alla ricerca di prove di vita microscopica. Nel 20% di questi campioni non sono state trovate delle prove di vita. "Non stiamo suggerendo di aver trovato terreni 'senza vita' o 'sterili', né abbiamo identificato la soglia di bassa temperatura per la vita", si legge nel documento.

"Tuttavia, la nostra incapacità di rilevare i microbi o l'attività microbica in alcuni suoli suggerisce che questi suoli superficiali possano rappresentare un limite all'attività microbica e alla sopravvivenza guidata dalle condizioni ambientali fredde, secche e salate". Si tratta di una notizia sicuramente non incoraggiante perché se ci sono posti sulla Terra in cui non è possibile trovare microbi, affermano Fierer e il suo team, probabilmente non sarà facile trovarli neanche su Marte.

"La combinazione di condizioni che si trovano nei suoli superficiali del ghiacciaio Shackleton... sono simili a quelle che si trovano sulla superficie di Marte", spiega il documento.