Sulla Terra ci sarà nuova stella polare, ecco quando e perché

La Terra si appresta a salutare Polaris, la nostra attuale Stella Polare, per accogliere nuovamente Thuban, un gigante bianco che migliaia di anni fa dominava i cieli notturni dell'emisfero nord come punto di riferimento inconfondibile.

Questo cambio di guardia celeste è scritto nella danza della precessione assiale terrestre, un fenomeno tanto affascinante quanto complesso, che vede il nostro pianeta esibirsi in un moto di oscillazione simile a quello di una trottola che non cade mai, descrivendo un cerchio perfetto nel cielo lungo un ciclo di circa 26.000 anni.

Polaris, attualmente a meno di un grado dal polo nord geografico, ha guidato viaggiatori di ogni epoca con la sua luce costante.

Tuttavia, non è sempre stata la protagonista di questo ruolo di guida notturna: Thuban, situata nella costellazione del Dragone, brillò come Stella Polare tra il 3942 e il 1793 a.C., periodo in cui la sua posizione era alineata quasi perfettamente con l'asse terrestre.

Questa stella, il cui nome deriva dall'antico Egitto e significa "testa del serpente", compone un sistema binario insieme a una stella secondaria, danzando in un abbraccio gravitazionale che ha catturato l'immaginario degli antichi osservatori del cielo.

Il futuro ci riserva il ritorno di Thuban come faro del nord nel 20346 d.C., un promemoria dell'infinita coreografia cosmica a cui partecipa il nostro pianeta. Nel frattempo, nell'emisfero sud, l'assenza di una stella parimenti luminosa spinge gli sguardi verso la Croce del Sud per trovare orientamento.

