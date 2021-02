La terra trema in Giappone: terremoto di magnitudo 7.3 a Fukushima

Secondo i rapporti della Japan Meteorological Agency, nel Giappone nord-orientale si è verificato un terremoto di magnitudo 7.3 proprio durante il sabato sera del 13 febbraio 2021. Il terremoto è stato avvertito in diverse aree, ma soprattutto vicino alla prefettura di Fukushima - il luogo del disastro del 2011 a una profondità di 60 km.

L'evento fortunatamente non ha innescato uno tsunami - la causa della distruzione della centrale elettrica di Fukushima - e non sono stati registrati danni gravi. Tuttavia, secondo la Tokyo Electric Power Co, l'incidente ha causato interruzioni di corrente in più di 800.000 famiglie. Attualmente il governo ha istituito una task force per rispondere alla situazione.

Sempre secondo la Japan Meteorological Agency, sono state avvertite 12 scosse di assestamento. Almeno 120 persone sono rimaste ferite - nel momento in cui stiamo scrivendo - dopo l'evento. Diverse centrali elettriche sono offline, come riportato da Kyodo News, ma nessuna anomalia è stata rilevata nelle centrali nucleari.

L'ordine di controllo ha spiegato che è possibile che l'evento faccia parte di un processo di assestamento delle placche teutoniche ancora in corso a distanza di 10 anni. Sono stati allestiti ben 64 centri di evacuazione nella prefettura di Fukushima, dove attualmente hanno trovato alloggio circa 200 persone. Questo è il secondo evento del genere più importante in Giappone dal 7 aprile 2011.