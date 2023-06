La Terra e l'Universo potrebbero trovarsi dentro un buco nero? La risposta non è scontata

I buchi neri sono tra i fenomeni più affascinanti e misteriosi dell'universo. Questi corpi celesti, la cui gravità è talmente intensa da distorcere il tempo e lo spazio circostanti, sono noti per la loro capacità di inghiottire qualsiasi cosa, compresa la luce. E se la Terra e l'Universo, fossero in realtà situati all'interno di un buco nero?

Questa ipotesi potrebbe sembrare fantascienza, ma è una teoria che alcuni fisici stanno effettivamente considerando. La Terra potrebbe essere nata all'interno di un buco nero. "Un buco nero assomiglia molto al Big Bang al contrario... La matematica è simile", spiega Gaurav Khanna, fisico dei buchi neri dell'Università del Rhode Island.

Mentre un buco nero collassa in un punto piccolo e altamente denso, il Big Bang è esploso da un punto simile. Una teoria suggerisce che il Big Bang fosse inizialmente la singolarità di un buco nero in un universo genitore più grande. Il centro denso si sarebbe compresso fino a esplodere, formando un "universo bambino" all'interno del buco nero.

Questa teoria, nota come cosmologia di Schwarzschild, suggerisce che il nostro universo si espande ora all'interno di un buco nero che fa parte di un universo genitore. In teoria, ciò significherebbe che gli universi possono esistere all'interno di altri universi, come le matrioske russe, e che viaggiare all'indietro attraverso uno di questi mostri cosmici - un'impresa probabilmente impossibile, dato che nemmeno la luce può fare il viaggio inverso - potrebbe svelare regni sconosciuti.

"Se siamo in un buco nero, deve essere estremamente grande", afferma Scott Field, professore associato di matematica presso l'Università del Massachusetts Dartmouth. Se fosse stato il contrario, gli scienziati se ne sarebbero accorti. Ci sarebbero segni osservabili della rotazione del buco nero, o vedremmo le sottili distorsioni causate dalla gravità estrema - come il rallentamento del tempo e l'allungamento della materia.

Quindi, questo mostro dovrebbe avere dimensioni dell'universo. Possibile? Difficilmente lo sapremo mai.