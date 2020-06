La Terra e Venere si incontrano in questa magnifica foto scattata da Marte

Quella di Curiosity è una missione che - inizialmente - doveva durare due anni, ma ne sono passati quasi otto. Il rover sta ancora girando sopra la superficie di Marte, e sta continuando a fare scoperte sorprendenti.

Poco più di una settimana fa, Curiosity ha puntato la sua Mastcam verso il cielo circa un'ora dopo il tramonto e ha scattato due immagini: una che mostra la Terra e l'altra che mostra Venere. Nell'immagine, unita insieme dai membri del team, entrambi i pianeti sono appena visibili, minuscoli punti di luce contro un cielo illuminato. Tuttavia, non è sempre possibile osservare i due corpi celesti in questo modo.

"Anche le stelle moderatamente luminose non erano visibili quando è stata scattata questa immagine di Venere", aggiunge Mark Lemmon dello Space Science Institute di Boulder, in Colorado. In questo periodo dell'anno, c'è una notevole quantità di polvere nell'atmosfera marziana. Questa polvere riflette la luce del Sole, rendendo il cielo particolarmente luminoso, il che significa che le stelle diventano molto più difficili da vedere.

Recentemente, il veicolo spaziale dell'agenzia spaziale americana ci ha regalato un'incredibile panorama ad alta risoluzione del Pianeta Rosso.. anche se ha avuto qualche piccolo problemino, che fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi.