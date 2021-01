La Terra, Venere e Marte riuniti insieme in una spettacolare 'foto di famiglia'

Il Solar Orbiter, così come si può dedurre dal nome, è un satellite per l'osservazione del Sole lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) in collaborazione della NASA. Attualmente ha l'obiettivo di studiare la nostra stella e, durante il viaggio, non perde l'occasione per fare qualche "foto ricordo" da mandare a casa, sulla Terra.

Così il 18 novembre 2020, mentre era in viaggio verso la sua destinazione, ha scattato un'incredibile "foto di famiglia" in cui sono stati immortalati i tre pianeti "parenti" del nostro Sistema Solare: la Terra, Venere e Marte, quest'ultimi due rispettivamente lontani ben 48 milioni e 332 milioni di chilometri dalla navicella.

La sonda dell'ESA arriverà a destinazione attorno al Sole per iniziare le operazioni nel novembre 2021, molto al di fuori del piano planetario per intravedere le regioni polari del Sole. Mentre è in transito, il Solar Orbiter sta comunque attuando delle osservazioni; questo è importante perché aiuta il team qui sulla Terra a calibrare e testare gli strumenti a bordo.

Si parla di un "ritratto di famiglia" perché i tre pianeti rocciosi si somigliano molto. Sia Marte che Venere infatti, in base alle recenti teorie, a un certo punto della loro esistenza molto probabilmente hanno ospitato sulla loro superficie dell'acqua liquida che, come sappiamo, è l'ingrediente principale per la creazione della vita.

Come sempre, potrete osservare l'immagine in questione in calce alla notizia.