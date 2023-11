La Terra era molto più visibile agli alieni all'epoca dei dinosauri, ecco perché

Nella nostra intensa ricerca per la vita extraterrestre, a volte ci dimentichiamo di un'altra possibilità: gli alieni potrebbero già averci notato in passato, in particolare milioni di anni fa. Secondo un nuovo studio infatti, durante il Periodo Giurassico, la Terra era più facile da individuare.

Al momento, la nostra ricerca per la vita su altri mondi è relativamente semplice ed elegante; non solo indaghiamo lo spazio per trovare un possibile segnale lasciato da un'altra civiltà, ma osserviamo anche le stelle lontane e la loro luminosità, che diminuisce quando un esopianeta passa davanti ad esse. Osservandone poi lo spettro elettromagnetico, possiamo scoprire la composizione chimica del pianeta e farci un'idea della sua abitabilità.

Naturalmente, conoscendo la composizione dell'atmosfera terrestre, tendiamo a cercare delle condizioni simili, ma un gruppo di scienziati della Cornell University ritiene che - al giorno d'oggi - la Terra non sia particolarmente rilevabile.

Il team ha guardato agli ultimi 540 milioni di anni della storia terrestre, durante i quali la nostra atmosfera è cambiata radicalmente. In questo periodo, ad esempio, i livelli di ossigeno hanno fluttuato tra il 15% e il 30% (raggiunto solo durante alcuni picchi nel Mesozoico); ciò potrebbe indicare che altri pianeti con queste concentrazioni ospitino creature di grandi dimensioni.

In aggiunta a questo, gli scienziati hanno scoperto che due gruppi di firme chimiche - ossigeno e metano, ozono e metano - erano decisamente più facili da rilevare tra i 300 milioni e i 100 milioni di anni fa, a chiunque potesse osservare lo spettro elettromagnetico terrestre di quel periodo.

Chissà se qualcuno ci stava già spiando... A proposito, ecco cosa vedrebbero gli alieni se ci guardassero con il JWST.