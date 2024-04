Avete mai visto una terracotta che produce energia? Beh, Pompei sì

Pompei, gioiello archeologico mondiale, accoglie milioni di visitatori desiderosi di ammirare le sue strutture romane straordinariamente conservate. Da poco è stato scoperto un fantastico dipinto storico che può essere ammirato grazie anche all'illuminazione del sito. Ma se unissimo all'aspetto storico anche la sostenibilità?.

Gabriel Zuchtriegel, a capo del Parco Archeologico di Pompei, si è chiesto: come garantire l'illuminazione necessaria per ammirare le sue bellezze senza rovinarne il fascino antico? La soluzione arriva dalla tecnologia delle piastrelle fotovoltaiche (PV) che riproducono l'aspetto delle tradizionali terrecotte romane.

Lui spiega che la scelta era tra continuare a consumare energia in modo tradizionale, con tutti i disagi visivi che ne derivano, o abbracciare un'opzione più rispettosa e economicamente vantaggiosa. La decisione è caduta sull'innovazione, scegliendo di installare piastrelle che, pur sembrando antiche, nascondono una tecnologia capace di produrre energia pulita.

Realizzate in un polimero speciale, lasciano passare i raggi solari alimentando così il sito. Nonostante non abbiano l'efficienza dei pannelli fotovoltaici tradizionali, la loro capacità è sufficiente per le necessità del sito, mantenendo inalterato l'aspetto storico. "Assomigliano in tutto e per tutto alle terrecotte usate dai Romani, ma generano l'energia di cui abbiamo bisogno," ha commentato Zuchtriegel.

L'impiego di questi pannelli altamente tecnologici e praticamente invisibili non si limita ai tetti. Possono essere applicate con finiture che imitano pietra, legno, calcestruzzo o mattoni, e installate su pareti e pavimenti. Immaginate l'importanza di soluzioni di questo genere in contesti storici come Évora, in Portogallo, dove l'integrazione di pannelli solari tradizionali sarebbe impattante a causa della visibilità dei tetti.

Pompei non è nuova a soluzioni hi-tech: già nel 2022 aveva introdotto un cane robot per monitorare il sito. Questa volta, però, l'obiettivo è dimostrare che il patrimonio culturale può essere gestito in maniera innovativa e sostenibile.

