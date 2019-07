Terraformare Marte? Questo materiale potrebbe rendere possibile l'impresa

La terraformazione è un processo (ipotetico) atto a rendere abitabile un corpo celeste, rendendo la sua atmosfera molto simile a quella della Terra. Molti credono che questo processo potrebbe essere attuato su Marte, e la prima idea venne enunciata da Carl Sagan nel 1971.

Sagan suggerì che l'evaporazione delle calotte di Marte avrebbe creato un'atmosfera sul pianeta, insieme a delle temperature globali più elevate attraverso l'effetto serra e una maggiore probabilità di acqua liquida.

Nel 2018 però, una coppia di ricercatori finanziati dalla NASA scoprì che l'elaborazione di tutte le fonti disponibili su Marte aumenterebbe solo la pressione atmosferica di circa il 7% di quella della Terra, molto meno di quanto sia necessario per rendere il pianeta abitabile.

Terraformare Marte sembrava impossibile, ma dei ricercatori dell'Università di Harvard, del Jet Propulsion Lab della NASA e dell'Università di Edimburgo, hanno una nuova idea. Come? Invece di terraformare l'intero pianeta si potrebbe attuare un approccio più "regionale".

Grazie a un materiale chiamato aerogel di silice, si potrebbero rendere abitabili delle regioni specifiche di Marte, imitando l'effetto serra della Terra. Attraverso degli esperimenti infatti, si è scoperto che due/tre centimetri di aerogel potrebbero bloccare le radiazioni ultraviolette pericolose, far passare abbastanza luce per la fotosintesi e alzare le temperature per far sciogliere l'acqua.

Questo materiale potrebbe essere usato per costruire cupole abitative o biosfere autosufficienti sul pianeta. Un approccio molto più fattibile della modificazione atmosferica globale e utilizzando materiali che abbiamo già.

Gli aerogel di silice sono porosi al 97%, il che significa che la luce si muove attraverso il materiale, ma i nanolayer di diossido di silicio rallentano le radiazioni. Ricreando le condizioni di Marte in degli esperimenti, i ricercatori hanno dimostrato che uno strato sottile di questo materiale ha aumentato le temperature medie dell'habitat marziano artificiale, con temperature simili a quelle della Terra.

Successivamente il team testerà questo materiale in luoghi simili a quelli marziani sulla Terra, come le valli dell'Antartide o del Cile. Robin Wordsworth, uno dei ricercatori dietro lo studio, sottolinea che qualsiasi discussione sul rendere Marte abitabile solleva anche importanti questioni filosofiche ed etiche sulla protezione planetaria.