I terrapiattisti ora hanno una squadra di calcio: ecco il Flat Earth FC

Delle bizzarre teorie dei Terrapiattisti abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, anche in occasione del congresso del 12 Maggio. L'ultima vicenda che li vede protagonisti però va oltre e riguarda il mondo dello sport, e per la precisione il calcio, perchè a Madrid è nato il "Flat Earth FC".

L'idea è da attribuire al 32enne presidente Javi Poves, un terrapiattista convinto che ha deciso di cambiare il nome del club da Mostoles Belompiè. Nel prossimo campionato giocherà nella Tercera Division (l'equivalente della Serie D), ma siamo sicuri che i riflettori saranno comunque costantemente puntati, soprattutto sulle dichiarazioni dei dirigenti.

Javi Pover, nel video di presentazione ha voluto rivendicare che il club rappresenta una "squadra di calcio professionistica che gioca nella Tercera Division e che nasce per riunire la voce di milioni di 'terrapiattisti' e di tutte quelle persone che cercano risposte".

L'idea alla base del progetto è quella di creare una comunità. Come spiegato dal presidente, "il calcio è lo sport più seguito e famoso del mondo. Creare una squadra 'terrapiattista' è la migliore idea per essere costantemente sulla bocca dei media. In più, sarà il primo club portatore di una causa che interessa indistintamente tutti, al di là dell'ubicazione. Sarà un nuovo modello di delocalizzazione nel calcio. Le altre squadre saranno sempre legate all'appartenenza a una nazione o ancora di più a una città, mentre i nostri tifosi saranno uniti da un'idea, il che è molto più importante e forte. Il Flat Earth Fc sarà il club di chiunque nel mondo sentirà come sua la causa, al di là di dove abita".

La squadra può essere sostenuta tramite un sistema di donazioni disponibile sul sito ufficiale.