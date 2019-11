I Terrapiattisti terranno a Milano un mega convegno: 'Sveleremo segreti incredibili'

Tornano i Terrapiattisti, e lo fanno in "grande stile" con sette ore e mezza di convegno in programma il prossimo 24 Novembre presso l'Hub Hotel di Milano, nel corso del quale tenteranno (per l'ennesima volta e con teorie bizzarre) di dimostrare che la Terra è piatta.

Come vi mostriamo nel manifesto presente in calce, ripreso da MilanoToday e che ha già fatto il giro del web scatenando ironie e battute, i temi all'ordine del giorno sono davvero tanti ma ciò che salta all'occhio è la presenza del turbofilosofo Diego Fusaro, che terrà tre conferenze.

Gli spunti di discussione sono tanti: ad esempio Agostino Favari parlerà di come "il Sole dista dalla Terra 5000 chilometri", ma anche della curvatura assente tra Civitavecchia e l'isola del Giglio. Verrà però riproposto anche il viaggio in Antartide, con tanto di lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conto (per fare cosa è un mistero).

Favari è uno dei massimo esponenti del mondo Terrapiattista, ma la teoria sul Sole appare quanto mai bizzarra in quanto vari studi hanno mostrato che dista 149,6 milioni di chilometri dalla Terra, ecco perchè leggendo il dato è automatico farsi una grassa risata.

Prenderà parte anche Albino Galuppini, che parlerà di "astronomia zetetica" e smentirà il modello eliocentrico.

Un altro congresso si era tenuto lo scorso Maggio, quando erano arrivati attacchi alla foto del buco nero.

L'ingresso costa 25 Euro. Un prezzo giusto per assistere a conferenze che sveleranno "segreti incredibili". Secondo loro.