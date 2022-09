Quante Terre possono entrare all'interno del Sole?

Sappiamo che il nostro pianeta, la Terra, non è il corpo celeste più grande che si trova all'interno del nostro Sistema Solare: è invero il mondo roccioso più massiccio, ma non in termini assoluti perché questo primato appartiene a Giove. Tuttavia, il corpo celeste del nostro "quartiere galattico" più grande è il Sole, ma quanto è grosso?

Con un raggio di oltre 695.000 chilometri, la stella che si trova al "centro" costituisce il 99,86 percento della massa dell'intero Sistema Solare. In confronto, il nostro pianeta ha un raggio di circa 6.350 chilometri e costituisce una quantità impercettibilmente piccola della massa totale del sistema (ma quanto dista la Terra dal Sole?).

Una domanda, adesso, potrebbe saltare in mente: quante Terre potrebbero entrare all'interno del Sole? Cercando su Google il numero in questione è di circa 1,3 milioni, ma si tratta di una stima che lascia il tempo che trova perché calcolata mediante il volume del Sole per il volume della Terra, come se il nostro pianeta fosse un liquido.

A dare una soluzione migliore è stato lo Youtuber Nick Lucid nel suo video intitolato opportunamente "Ho dimostrato che 1.300.000 Terre NON si entreranno nel Sole." Effettuando diverse simulazioni, l'esperto ha trovato un numero molto distante dalla cifra che viene affermata sul web - a proposito, intanto ecco la foto più dettagliata della nostra stella.

Il numero totale di Terre capaci di entrare dentro il Sole sarebbero "solo" 932.884, un numero decisamente colossale, ma ampiamente inferiore rispetto i calcoli iniziali.