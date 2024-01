Dopo il terremoto dell'1 Gennaio in Giappone, le coste si spostano di 250 metri

Il primo giorno del 2024, un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il Giappone, provocando un cambiamento geologico straordinario nella Penisola di Noto. Le immagini satellitari hanno catturato trasformazioni sorprendenti lungo la costa, rivelando che l'intenso sollevamento del terreno ha esteso la linea costiera di ben 250 metri.

Le foto condivise su X da Nahel Belgherze mostrano aree costiere dove il fondale marino si è sollevato sopra l'acqua, creando nuove spiagge esposte. Le immagini illustrano i cambiamenti della costa dopo che il terremoto e lo tsunami si erano già placati, lasciando alcuni porti completamente asciutti e inaccessibili alle imbarcazioni.

Questo evento sismico ha avuto un impatto così forte che la costa della penisola di Noto si è spostata fino a 250 metri al largo a causa di un significativo sollevamento del terreno. Durante un'indagine sul campo lungo la costa nord-occidentale della Penisola di Noto, i ricercatori dell'Istituto di Ricerca sui Terremoti dell'Università di Tokyo hanno trovato prove in 10 località, da Kaiso ad Akasaki, di sollevamento costiero cosismico legato al Terremoto della Penisola di Noto.

Hanno osservato che il modello di sollevamento costiero cosismico sembra diminuire verso sud da Kaiso ad Akasaki. La zona vicino al porto di Akasaki ha anche sperimentato tsunami alti quasi 4,2 metri, come rivelato dalle indagini sul campo dell'università che hanno mostrato macchie d'acqua sui muri degli edifici (a tal proposito, ecco gli tsunami più alti mai registrati dall'uomo).

Le immagini satellitari confrontano la costa da giugno 2023 al 2 gennaio, mostrando come la linea di costa si sia spostata verso il mare in più aree, tra cui il porto di Nafune, la città di Wajima e la baia di Minazuki, secondo una dichiarazione dell'Autorità Giapponese per l'Informazione Geospaziale. Sebbene le immagini satellitari catturino cambiamenti significativi seguiti al terremoto del 1° gennaio, le indagini lungo la costa sono ancora in corso.

