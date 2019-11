Apple TV+: lascia il responsabile della programmazione. Pesano le recensioni?

A poco più una settimana dal debutto di Apple TV+, nella divisione del colosso di Cupertino che si occupa della gestione del servizio di streaming si sta consumando un vero e proprio terremoto. Kim Rozenfeld, direttore responsabile della programmazione, ha infatti lasciato il suo ruolo.

A riportare la notizia l'Hollywood Reporter, che parla di una riorganizzazione interna, sebbene al momento non siano arrivate comunicazioni ufficiali dalla Mela. L'addio di Rozenfeld però è importante, dal momento che fu tra i primi ad essere scelti dai responsabili di Apple TV+, Zack Van Amburg e Jamie Erlicht, durante la costituzione della squadra. Prima di Apple, Rozenfeld era stato dirigente di lunga data alla Sony.

Secondo molti, ad aver pesato sulla decisione sarebbero state le recensioni arrivate da varie testate. Il The Morning Show è stata descritta da molti come deludente ed ha attirato aspre critiche anche da parte del New York Times, nonostante la quantità importante di denaro investita. Lo stesso hanno fatto anche See e For All Mankind.

Probabile che dopo l'addio di Rozenfeld i dirigenti Apple decidano di adottare un altro tipo di approccio a livello di sceneggiatura, sebbene tutti e quattro gli show originali attualmente presenti in catalogo siano stati rinnovati.

Su Rotten Tomatoes però sia The Morning Show che See hanno ottenuto punteggi di gradimento elevati.