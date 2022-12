Terremoto in casa Intel: ristrutturato il settore GPU, ma le schede Arc non sono a rischio

C'è poco da girarci intorno: nonostante Intel abbia fiducia nelle schede grafiche Battlemage del prossimo anno, le GPU Arc sono state un mezzo fallimento. Vuoi per i ritardi, vuoi per le scarse prestazioni, vuoi per i problemi driver, la prima generazione di schede video Intel da gaming su desktop ha fatica a imporsi.

Non deve dunque stupire che Intel abbia avviato una ristrutturazione del comparto AXG, che si occupa di tutte le schede video discrete dell'azienda, comprese quelle pensate per i videogiocatori e quelle per server e datacenter. La ristrutturazione dividerà il comparto AXG, finora "monolitico", in due Business Unit separate l'una dall'altra, una dedicata al lato server e l'altra dedicata al settore consumer.

Il dirigente più colpito dalla manovra è sicuramente Raja Koduri, Executive Vice President di Intel per il settore AXG, che, dopo la ristrutturazione, riprenderà il precedente ruolo di Chief Architect. Lo stesso Koduri, negli ultimi mesi, ha difeso a spada tratta le GPU Intel Arc, dicendo che nel tempo il Team Blu ne avrebbe vendute "milioni" in tutto il mondo.

Qualcuno potrebbe pensare che lo scorporamento del settore AXG preluda all'uscita di Intel dal mercato delle schede video, ma si sbaglierebbe. Al contrario, Intel ha confermato ai colleghi di Tom's Hardware di volersi attenere alla sua attuale roadmap per le GPU del futuro, che prevede il lancio di almeno altre due generazioni di schede video discrete per desktop, Battlemage e Celestial. Inoltre, l'azienda ha confermato di voler continuare a supportare le GPU Intel Arc Alchemist lanciate negli scorsi mesi.

La ristrutturazione, comunque, riporta Koduri ad una posizione simile a quella assunta tra il 2017 e il 2021, prima di essere promosso a leader della divisione AXG, la quale è poi stata scorporata dalle altre sezioni interne di Intel. Ora, invece, lo sviluppo delle GPU per il gaming dell'azienda rientra tra i progetti dell'Intel Client Computing Group, che si occupa di tutte le altre componenti per PC client prodotte dall'azienda: è possibile che tale spostamento produca una maggiore integrazione tra CPU, GPU e memorie Intel, migliorando le prestazioni dell'intero ecosistema.