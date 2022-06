Terremoto in casa Meta: la COO Sheryl Sandberg lascia l'azienda dopo 14 anni

Mentre le finanze di Meta si assottigliano e l'azienda inizia ad operare tagli ai posti di lavoro, un altro terremoto ha colpito la compagnia nata dalle ceneri di Facebook: dopo 14 anni di servizio, infatti, la COO Sheryl Sandberg si è dimessa dalla propria posizione, che di fatto è la seconda in termini di importanza in tutta Meta.

Sandberg è entrata in Facebook nel 2008, e da allora ha aiutato il social network a ingrandirsi e diventare sempre più popolare tra gli utenti. Fino a ieri, quando ha annunciato le sue dimissioni con un lungo post su Facebook, Sandberg ricopriva il ruolo di Chief Executive Officer dell'azienda, o COO, il secondo per importanza dopo quello di CEO, ricoperto ovviamente da Mark Zuckerberg.

Le dimissioni di Sandberg non sembrano avere effetto immediato, poiché la top manager continuerà a lavorare con Mark Zuckerberg per qualche altro mese al fine di favorire la transizione delle sue mansioni e competenze verso un sostituto. Lo stesso Zuckerberg, comunque, ha spiegato che al momento Meta non ha ancora identificato un dirigente che possa prendere il posto di Sandberg, ed ha definito le sue dimissioni come "la fine di un'era".

In realtà, The Verge riporta che l'attuale Chief Growth Officer, o CGO, di Facebook Javier Olivan sarebbe già pronto a sostituire Sandberg assumendo la posizione di COO. Pare tuttavia che Olivan ricoprirà una carica più limitata di quella di Sandberg, mentre d'ora in poi il team di avvocati di Meta e i dirigenti delle risorse umane dell'azienda risponderanno direttamente a Mark Zuckerberg, che sembra dunque voler consolidare il suo controllo su Meta in maniera ancora più centralizzata.

Stando a fonti interne all'azienda, comunque, le dimissioni di Sandberg erano nell'aria già da tempo: Drew Pusateri, un ex-membro del team delle comunicazioni dell'azienda, ha commentato l'annuncio della dirigente spiegando che "si tratta di un addio che si aspettavano tutti coloro che lavorano nell'azienda", anche se non è chiaro perché la top manager abbia detto addio alla compagnia di Menlo Park.

Secondo diversi dirigenti, tuttavia, già da diversi mesi Sandberg sarebbe stata quasi del tutto esterna alla gestione tecnica delle piattaforme e dei progetti di Meta, pur avendo comunque fatto da "voce pubblica" della compagnia nel corso degli incontri con gli investitori. È possibile che l'addio della dirigente sia una scelta presa in contrasto con le recenti politiche di Facebook, che solo qualche settimana fa ha ridotto drasticamente l'organico dei Meta Reality Labs.