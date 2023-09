Terremoto in casa Microsoft: Panos Panay si licenzia, Windows 12 e Surface a rischio?

L'evento hardware autunnale di Microsoft si terrà il 21 settembre: nelle scorse ore, a conferma del fatto che si tratti di un appuntamento da tenere sott'occhio, sono comparsi in rete Surface Laptop Studio 2 e Surface Laptop Go 3. Intanto, però, il direttore delle divisioni Windows e Surface di Redmond ha lasciato l'azienda.

Ebbene sì: Panos Panay ha lasciato Microsoft. L'executive, che fino a oggi ha guidato lo sviluppo di Windows e della linea Surface di Microsoft, ha deciso di abbandonare il colosso di Redmond dopo più di vent'anni di servizio nei ranghi dell'azienda. Come spiega The Verge, l'abbandono del dirigente è un evento del tutto inaspettato per la compagnia.

Solo lo scorso mese, infatti, Panay aveva confermato che avrebbe partecipato all'evento Microsoft del 21 settembre, durante il quale verranno presentate diverse novità inerenti alle linee di prodotti che finora proprio Panay ha diretto, quali i device della linea Surface e i sistemi operativi Windows. Nelle scorse ore, invece, un portavoce di Microsoft ha dichiarato che, dopo il suo addio a Microsoft, Panay non parteciperà più all'evento di questa settimana.

Panos Panay lavorava in Microsoft dal 2004, mentre nel 2018 è diventato Chief Product Officer ed ha iniziato ad occuparsi dello sviluppo di Windows, oltre che dei prodotti della linea Surface. Nel 2021, Panay è stato promosso al rango di Executive Vice President dell'azienda: negli ultimi due anni, insomma, egli è stato uno dei pochi dirigenti che hanno lavorato a stretto contatto con il CEO della compagnia Satya Nadella.

Con un post pubblicato su X, l'ex-dirigente Microsoft ha spiegato che "dopo 19 incredibili anni a Microsoft, ho deciso di voltare pagina e scrivere il prossimo capitolo della mia vita professionale. Sarò sempre grato per il tempo che ho trascorso a Microsoft e per le incredibili persone con le quali ho avuto l'onore di sviluppare dei prodotti".