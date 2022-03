Terremoto in Giappone con blackout ed allerta tsunami: ecco il video

Un potente terremoto ha colpito il nord-est del Giappone nella notte del 16 Marzo, interrompendo temporaneamente l'elettricità ad oltre due milioni di abitazioni, costringendo anche ad emettere un'allerta tsunami. La scossa, di magnitudo 7,3, ha colpito la stessa regione in cui 11 anni fa, un evento simile innescò il disastro nucleare di Fukushima.

Secondo quanto riportato dalle autorità giapponesi, il terremoto è avvenuto alle 23:36 locali (le 14:36 italiane), con una intensità tale da non permettere alle persone di rimanere in piedi e far tremare insistentemente gli edifici della capitale.

L'Agenzia Meteorologica Giapponese, Kishōchō, che si occupa anche di monitorare l'attività sismica del paese, ha da subito emesso, a titolo precauzionale, un'allerta per onde di tsunami di un metro in alcune zone della costa nord-orientale, fortunatamente revocato dopo poche ore.

Le compagnie di energia elettrica locali hanno affermato che circa 700.000 case a Tokyo e 156.000 nel nord-est del Giappone sono rimaste senza elettricità subito dopo il sisma, ma grazie ai rapidi interventi dei tecnici sono state dubito ripristinate le forniture a molte delle famiglie coinvolte.

Il terremoto non è stato purtroppo esente da danni, diverse persone in tutto il nord-est del Giappone sono infatti rimaste ferite dalla caduta di oggetti o da incidenti personali, inoltre nella città di Soma i media locali hanno riferito che un uomo sulla sessantina è rimasto vittima dell'evento.

Anche il famoso "treno proiettile" giapponese, un dangan ressha, ha subito un deragliamento a nord della città di Fukushima come conseguenza dell'intensa attività sismica, fortunatamente senza segnalazioni immediate di feriti.

Fumio Kishida, primo ministro giapponese, ha comunicato agli organi d'informazione che il governo sta ancora cercando di valutare l'entità di eventuali danni, con i servizi di emergenza che sono stati inondati di chiamate e stanno ancora lavorando senza sosta.

Inoltre, le autorità nucleari hanno confermato che non sono state rilevate anomalie nel sito già danneggiato di Fukushima, facendo tirare un sospiro di sollievo almeno da questo punto di vista.

Di seguito potete osservare le incredibili immagini del sisma, riprese da uno dei tanti video effettuati in diretta.

A proposito di attività sismiche, uno studio dimostra che i terremoti possono aiutare la crescita degli alberi, inoltre sapete cosa sono i terremoti boomerang?