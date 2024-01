Terremoto in Giappone, X ha limitato l'account d'emergenza per gli aggiornamenti

L’account ufficiale inglese dell’applicazione giapponese NERV, che offre aggiornamenti in tempo reale su terremoti e calamità naturale, ha spiegato che X/Twitter ha limitato la pubblicazione di nuovi tweet e per tale motivo ha invitato la popolazione a scaricare il client piuttosto che affidarsi al social network di Elon Musk.

"Sembra che i nostri account siano stati limitati a causa della frequente pubblicazione di aggiornamenti informativi riguardanti il terremoto e lo tsunami di Ishikawa” si legge nel tweet, che fa riferimento ai limiti imposti da Elon Musk che impediscono di pubblicare molti messaggi in un determinato lasso di tempo, come previsto dalle nuove linee guida varate dal proprietario per evitare il proliferare di spam o bot. Tuttavia, in situazioni come queste fornire aggiornamenti in tempo reale alla popolazione è fondamentale e la limitazione può rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Fortunatamente, la NERV ha dichiarato che X che segnalato il proprio account in lingua giapponese ed inglese come “Public Utility” e per tale ragione ha provveduto a “risolvere il problema della limitazione con la pubblicazione dei post”. Tuttavia, tale soluzione è stata implementata quasi tre ore dopo la prima segnalazione della NERV. Ciò vuol dire che per quasi tre ore gli utenti X non sono stati in grado di ottenere gli aggiornamenti necessari sull’emergenza.