Terremoto di magnitudo 4.8 a New York: è un evento rarissimo

Pochissimi minuti fa, i residenti di New York City e delle aree circostanti hanno avvertito un terremoto che le autorità considerano una vera rarità in questa parte del mondo.

L'US Geological Survey (USGS) colloca l'epicentro del terremoto vicino al distretto di Lebanon, nel New Jersey, a circa 64 chilometri a est della città di Allentown, Pennsylvania, e 72 chilometri a ovest di New York City. Il terremoto si è verificato ad una profondità di 4,7 chilometri e ha colpito intorno alle 10:23 ora locale. Dopo il devastante terremoto di Taiwan, ecco dunque un nuovo episodio.

Le scosse sono state avvertite fino a Baltimora e Filadelfia e un certo numero di residenti di Brooklyn e Manhattan sono stati allarmati da forti rimbombi. L’USGS spiega che un terremoto di magnitudo 4.0 negli Stati Uniti orientali può in genere essere avvertito fino a 100 chilometri di distanza.

Al momento non sono stati segnalati danni o feriti gravi e non è stata emanata alcuna allerta tsunami. Il governatore dello Stato di New York, Kathy Hochul ha affermato sulla piattaforma X l’attivazione del suo team per ottenere una pronta valutazione della situazione. Anche i residenti locali, tra cui alcuni volti famosi dello spettacolo, hanno condiviso le loro esperienze online e sui vari social.

Dopo aver visto New York sprofondare a causa dei suoi grattacieli, questa volta le autorità hanno immediatamente bloccato gli aeroporti John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey, al fine di verificare gli eventuali danni strutturali causati dal terremoto.

