Cosa sono quelle luci che sono comparse in Marocco prima del terremoto?

Un cielo notturno interrotto da bagliori luminosi, come se fossero segnali provenienti da un altro mondo, e poco dopo la terra che inizia a tremare, seminando distruzione e morte. Questo è esattamente ciò che è accaduto in Marocco, dove un terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito le Montagne dell'Alto Atlante.

Cosa c'è dietro a questi bagliori nel cielo, noti come "luci del terremoto"? Gli scienziati sono divisi: alcuni credono che possa essere un fenomeno aereo legato all'attività sismica, mentre altri sono più scettici. Questo dibattito non è nuovo; per secoli, ci sono state segnalazioni di luci misteriose associate a terremoti, ma solo recentemente, grazie all'avvento delle telecamere di sicurezza e degli smartphone, queste testimonianze hanno guadagnato un certo grado di credibilità scientifica.

Tuttavia, la domanda rimane: sono questi bagliori dei presagi di imminenti catastrofi naturali o semplicemente un altro dei misteri insondabili che la natura ci pone davanti? Friedemann Freund del SETI Institute suggerisce che possa trattarsi di una forma elaborata di elettricità statica generata dall'attrito tra le placche tettoniche.

Non tutti sono d'accordo con questa spiegazione. Karen Daniels, una fisica della North Carolina State University, ritiene che la teoria dell'elettricità statica non sia convincente. Anche l'US Geological Survey è cauto nell'interpretare questi fenomeni... e per adesso non abbiamo delle risposte soddisfacenti. Mentre la scienza cerca di svelare questo enigma, non possiamo far che altro che restare affascinati e, in qualche modo, spaventati da ciò che non comprendiamo ancora appieno.