Questo terremoto su Marte non è stato causato da quello che credevamo

Un team internazionale di scienziati ha appena svelato il mistero del terremoto più intenso mai registrato su Marte. Invece di essere causato da un impatto di meteorite, come inizialmente pensato, il sisma è stato provocato dalle forze tettoniche interne al Pianeta Rosso.

Era il 4 maggio 2022 quando il lander InSight della NASA registrò un terremoto di magnitudo 4,7 che scosse Marte per circa sei ore. L’evento, battezzato S1222a, è stato uno degli ultimi registrati da InSight prima della fine ufficiale della sua missione, nel dicembre dell’anno scorso.

Sebbene fosse particolarmente intenso, il segnale sismico era simile a quelli provocati dagli impatti di meteoriti e gli scienziati di tutto il mondo hanno quindi cominciato a cercare senza sosta qualche segno di un nuovo cratere. Dopo mesi di ricerca senza risultati, i ricercatori hanno concluso che S1222a è stato un terremoto a tutti gli effetti, anche se un po' diverso da quelli terrestri.

Marte, infatti, non presenta una tettonica a placche, perciò il sisma è stato causato probabilmente causato dal rilascio dello stress accumulato nella crosta del pianeta rosso. Queste tensioni sono il risultato di miliardi di anni in cui le diverse parti della crosta di Marte si sono riscaldati e raffreddati a ritmi diversi.

Questo studio rappresenta uno straordinario esempio di come la collaborazione internazionale sia importante per comprendere meglio Marte, in vista di future missioni con equipaggio umano sulla sua superficie.