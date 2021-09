Dopo terremoto in Messico si vedono luci nel cielo: ecco le misteriose 'luci telluriche'

Mercoledì scorso in Messico, ad Acapulco sulla costa del Pacifico, un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la città turistica di Guerrero e, nonostante gli edifici siano stati danneggiati e ci sono state diverse frane su una strada principale, il terremoto non ha causato danni ingenti.

Mentre gli edifici tremavano, gli abitanti della città hanno osservato nel cielo delle misteriose luci blu. Qualcosa di certamente spaventoso, tanto che le persone su Twitter hanno utilizzato l'hashtag "#Apocalipsis", indicando una sorta di "fine del mondo".

Troy Shinbrot, fisico della Rutgers University, crede che le luci blu non siano un'indicazione che il mondo sta finendo, poiché sarebbe finito qualche secolo or sono... visto che non è la prima volta che l'umanità assiste a un fenomeno del genere. "Se così fosse", spiega Shinbrot, "l'apocalisse sarebbe avvenuta mille anni fa, quando il fenomeno venne scoperto per la prima volta".

Queste "luci sismiche" o "luci telluriche" sono già state documentate in passato. Alcuni scienziati pensano che questi bagliori siano generati dall'attrito delle rocce vicino alla crosta terrestre, rilasciando energia nell'atmosfera. Secondo lo scienziato dell'United States Geological Survey, Austin Elliott, le luci dopo il terremoto sono state causate semplicemente dall'oscillazione dei cavi della rete elettrica che si scontravano con altre linee, alberi o edifici.

Meno scettico è invece Manuel Cruz Atienza, un sismologo dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, che crede al fenomeno, ma sostiene che quello visto in Messico non sia altro che l'attività elettrica causata da un acquazzone. "Non possiamo essere sicuri che il terremoto abbia causato le luci che abbiamo visto la scorsa notte", afferma Cruz Atienza. "Soprattutto considerando che si stava verificando un acquazzone".