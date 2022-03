terremoto nel mondo NFT: i creatori di Bored Ape Yacht Club comprano CryptoPunks e Meebits

Dopo aver scoperto che gli i creatori degli NFT Bored Ape Yacht Club hanno donato due milioni di Dollari all'Ucraina, nella giornata di oggi è emersa una notizia che potrebbe rivelarsi un piccolo terremoto nel mondo dei token non-fungibili: a quanto pare, infatti, Yuga Labs ha comprato CryptoPunks e Meebits.

Proviamo a fare chiarezza: Yuga Labs è lo studio dietro Bored Ape Yacht Club, la collezione di NFT più nota e più redditizia al mondo. Le collezioni CryptoPunks e Meebits, invece, sono rispettivamente la seconda e la terza serie di token non-fungibili di valore più alto in circolazione.

In altre parole, con l'acquisto di CryptoPunks e Meebits Yuga Labs è diventata il centro della comunità NFT, almeno in termini di denaro circolante nell'ecosistema. L'azienda ha già dichiarato che, con la sua mossa, spera di creare una "comunità di costruttori" che possa creare lavori derivati dalle tre serie di token di cui è in possesso.

Uno dei co-fondatori di Bored Ape Yacht Club, Grego Solano, ha spiegato a The Verge che "tutti conoscono CryptoPunks, tutti amano CryptoPunks. È semplicemente iconico, avanti rispetto al suo tempo. È visionario e continuerà ad esistere per sempre. Siamo stati fin da subito entusiasti riguardo a CryptoPunks senza sapere nemmeno quale sarebbe stato il prossimo passo della collezione". In altre parole, l'acquisto della serie CryptoPunks sarebbe dovuto ad una sincera ammirazione da parte dei fondatori di BAYC.

Meebits, invece, è una collezione di NFT lanciata lo scorso maggio da Larva Labs, i creatori di CryptoPunks, e immediatamente esplosa in termini di popolarità. A quanto pare, comunque, Yuga Labs ha comprato solo Meebits e CryptoPunks, mentre Larva Labs non era parte dell'acquisto e continuerà a lavorare in maniera indipendente su altri progetti. Come parte dell'accordo, Yuga Labs ha anche comprato ben 400 NFT CryptoPunks e 1.700 Meebits ad un prezzo sconosciuto.

Aldilà del valore netto dell'acquisto, la mossa di Yuga Labs è interessante perché crea uno studio "dominante" nel parco NFT, unendo tra loro tre delle principali collezioni di token non-fungibili attualmente in commercio. Altro lato dell'acquisizione è poi il fatto che essa mostri come il mercato degli NFT si sia "raffreddato" negli ultimi mesi, dopo un anno di aumento esplosivo del numero di transazioni e dei prezzi dei token: l'investimento di Yuga Labs, probabilmente multi-milionario, nasce chiaramente da una precisa scelta artistica e di mercato, il che lascia intendere che i creatori di BAYC credono che il mercato NFT rimarrà su valori simili a quelli attuali ancora per molto tempo. Intanto, nelle scorse settimane negli Stati Uniti si è fatta largo una nuova definizione di NFT, ora presi alla stregua di titoli azionari più che di opere d'arte.