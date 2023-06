Terremoto nel mondo del silicio: TSMC sotto attacco, 70 milioni di riscatto

Dopo l'attacco DDoS ai danni di Microsoft, anche il gigante dei semiconduttori TSMC si trova a dover fronteggiare una clamorosa violazione, un attacco Ransomware in piena regola con tanto di richiesta di pagamento.

Responsabile dell'attacco sarebbe il gruppo LockBit, sotto le vesti della sua affiliata National Hazard Agency, bloccando l'accesso ai sistemi e mettendo le mani su dati sensibili. La richiesta ai danni dell'azienda è di 70 milioni di dollari, con ultimatum fissato per il 6 agosto 2023. Dopo questa data, i dati di cui il gruppo si è impossessato verranno messi online.

Fortunatamente, l'azienda ha già assicurato che la produzione non è stata coinvolta in questo problema e che i dati dei suoi clienti non sono stati violati. TSMC, oltretutto, ha spiegato che tutti gli scambi nell'asse coinvolto nella violazione sono stati bloccati e che l'intera questione è già sotto la lente delle Forze dell'Ordine.

Tra i dati già diffusi in rete ci sarebbero le stime annuali sui ricavi, da cui si evincerebbe un'aspettativa da ben oltre 57 miliardi di dollari. Stando a questi dati, i 70 milioni di ricatto sembrerebbero davvero briciole.

Come già accennato, gli scambi con i sistemi coinvolti sono stati bloccati prontamente, ma nel mirino ci sarebbe la Kinmax Technology, fornitore di servizi in cloud computing e sicurezza di rete.

Non si sa ancora se TSMC accetterà di pagare il riscatto prima del termine. Quel che è certo è che non ne sapremo molto prima della scadenza naturale della richiesta.

Nel frattempo, ricordiamo che solo un paio di mesi fa anche MSI aveva subito un attacco hacker, causando la pubblicazione anche di dati sensibili come chiavi di Intel BootGuard.