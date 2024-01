Terremoto MSI: arriva la console portatile del dragone, Steam Deck trema?

Se il nuovo MSI Titan 18 HX è già stato confermato e presumibilmente ne sapremo molto di più al CES 2024, la kermesse di Las Vegas per il dragone taiwanese potrebbe rappresentare il palcoscenico ideale anche per un annuncio che ha del clamoroso.

Con un esplosivo teaser sui suoi canali social ufficiali, infatti, MSI ha annunciato al mondo l'esistenza e l'imminente presentazione della sua prima console portatile: il video mostra molto poco, ma abbastanza per farsi un'idea del tipo di prodotto di cui si parla.

In effetti, nel primo fotogramma, nell'oscurità, si intravedono due anelli RGB collocati intorno agli analogici. Dopodiché il video si sposta sui dettagli delle feritoie per l'areazione e sul logo col dragone. Il brevissimo teaser si chiude, poi, con il più classico dei "Coming Soon", in cui però si legge anche l'hashtag #MSIxCES2024, lasciando ben poco spazio all'immaginazione anche in termini di date.

Insomma, quella di Valve dello scorso anno si è rivelata ancora una volta una mossa vincente: Steam Deck ha avuto il merito di rendere mainstream la categoria degli Handheld PC, lanciando un guanto di sfida a distanza a un'industria che di certo non è rimasta a guardare. ROG Ally prima, Legion GO poi, sia Asus che Lenovo hanno fatto la loro mossa. Era solo questione di tempo prima che anche MSI facesse questo passo. Ma come se la caverà sul campo?