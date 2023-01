Terremoto Netflix: Reed Hastings non è più co-CEO, colpa dell'abbonamento con pubblicità?

Dopo un lungo periodo di alti e bassi, segnato dall'avvio delle trasmissioni in live su Netflix e da una situazione finanziaria molto al di sotto delle aspettative, il cofondatore e co-CEO Reed Hastings ha lasciato Netflix a poche ore dall'annuncio dell'ultima trimestrale del servizio di streaming video.

Con un post su Twitter, Hastings ha annunciato che "Ted [Sarandos, co-CEO dal 2020] e Greg [Peters, che sostituirà l'Amministratore Delegato dimissionario] sono diventati i nuovi co-CEO. Dopo quindici anni insieme, abbiamo maturato una grande sintonia e sono fiducioso nella loro leadership. Ci metteranno il doppio del cuore e il doppio della capacità di stare al passo con le richieste degli abbonati e di accelerare la crescita della piattaforma".

Sembra dunque che la strada per il futuro di Netflix sia già scritta: Hastings lascerà la sua posizione di co-CEO a Peters, che finora ha rivestito il ruolo di Chief Operating Officer per la compagnia. Ted Sarandos rimarrà invece al suo posto, mentre Bela Bajaria prenderà la posizione finora occupata da Peters. Infine, Reed Hastings diventerà Executive Chairman, perciò non abbandonerà definitivamente la compagnia, mentre Scott Stuber è diventato Chairman di Netflix Films.

A confermare quanto già riportato dall'ex-CEO è stato poi un post sul blog aziendale di Netflix. Per ora, tuttavia, non sappiamo quali siano state le motivazioni che hanno spinto Hastings a fare un passo indietro dalla posizione lavorativa che ha occupato per anni. Possiamo speculare che il cofondatore di Netflix abbia deciso di ritirarsi vedendo gli ascolti (e gli introiti) della piattaforma calare, magari nella speranza che una nuova direzione migliori la situazione finanziaria della compagnia.

Tuttavia, alcuni sottolineano che le dimissioni di Hastings arrivano in un momento cruciale per l'azienda, ovvero quello del lancio del piano Netflix con pubblicità: la sottoscrizione con inserzioni sembra essere stata un flop per la compagnia, ed è stata anche un progetto che Hastings ha apertamente criticato per anni, salvo poi cedere quando il calo delle nuove iscrizioni ha imposto a Netflix di cercare di attirare più pubblico con dei prezzi inferiori.