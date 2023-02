Quanto può essere grande il più grande terremoto possibile?

Il più grande terremoto registrato si è verificato non molto tempo fa in Cile nel 1960. Soprannominato "Terremoto di Valdivia", l'evento fu talmente potente - all'incirca di magnitudo 9,5 - che le persone non riuscivano neanche a stare in piedi e strade ed edifici crollavano come castelli di carte.

A questo punto occorre fare una domanda: potrebbero verificarsi eventi ancor più grandi? Gli scienziati hanno una risposta: potrebbe sì, ma è molto difficile. Per verificarsi, un terremoto di magnitudo superiore a 9,5 dovrebbe avere un enorme pezzo di crosta da rompersi tutto in una volta e far sì che il movimento di una faglia sia enormemente profonda e straordinariamente lunga.

Non ci sono molti posti sulla Terra dove ciò possa accadere, secondo Wendy Bohon, geologa dei terremoti e divulgatrice scientifica, e un terremoto di magnitudo 9,5 è probabilmente il limite superiore per ciò che il pianeta può generare. Detto questo, quindi, una potenza di magnitudo 10 è estremamente improbabile.

La magnitudo di un terremoto dipende dall'area totale di una faglia che si rompe. A sua volta dipende anche da quanto in profondità scende la faglia nella crosta e da quanto è lungo, orizzontalmente, il segmento che si rompe. Ovviamente ci sono dei limiti fisici dietro la rottura di una faglia, caratterizzati da molte variabili.

Pensate infatti che a causa dell'incertezza nelle misurazioni c'è ancora un dibattito scientifico in corso sul fatto che il terremoto cileno del 1960 sia stato esattamente di magnitudo 9,5. Mentre il limite fisico della struttura geologica del nostro pianeta non permette (per fortuna!) la creazione di scuotimenti di terra massicci, alcune catastrofi planetarie potrebbero teoricamente creare un terremoto molto più forte.

Alcuni scienziati pensano che l'impatto dell'asteroide alla fine del Cretaceo che fece estinguere i dinosauri 66 milioni di anni fa (e colpì la Terra con l'angolo peggiore possibile) abbia innescato terremoti con magnitudo a due cifre.