Terremoto Turchia, Elon Musk si offre di attivare Starlink ma il Governo rifiuta

Il devastante terremoto che ha colpito la Turchia è al centro delle cronache delle principali testate internazionali ed il bilancio delle vittime purtroppo è in continuo aggiornamento. Tra le prime reazioni arrivate c’è quella di Elon Musk, che si è immediatamente offerto di attivare Starlink.

In risposta ad una richiesta arrivata da un utente, che su Twitter gli ha chiesto di abilitare il servizio d’internet satellitare per consentire ai cittadini e soccorritori di mettersi in contatto con i loro cari e scambiare informazioni, Musk si è detto pronto a procedere con l’attivazione ma la piattaforma non è ancora stata approvata dal Governo Centrale.

La questione è finita anche su Bloomberg, che ha fornito ulteriori dettagli. A quanto pare, il Governo turno avrebbe rifiutato la proposta di Elon Musk ed un alto funzionario ha svelato all’agenzia di stampa che la decisione sarebbe stata presa in quanto allo stato attuale non ci sarebbe la necessità di infrastrutture aggiuntive per la connettività dal momento che il paese ha abbastanza stazioni che funzionano a batteria anche in assenza di elettricità. Chiaramente ciò non esclude che in futuro la situazione possa cantare.

SpaceX ha in programma il lancio in orbita del primo satellite per le comunicazioni, il Turksat 6A, nel corso del primo trimestre dell’anno.

L’attivazione di Starlink in Russia ha provocato non poche polemiche e proprio di recente una tv di stato ha definito Elon Musk un "criminale di guerra".