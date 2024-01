È terribile ciò che potrebbe accadere nel 2100: l'America sarà davvero così?

Gli Stati Uniti entro la fine del secolo potrebbero cambiare radicalmente, divenendo irriconoscibili. Lo afferma un recente studio che è stato pubblicato sulla rivista Nature Cities. Cosa sta succedendo?

Dopo aver visto New York sprofondare per i suoi grattacieli, lo studio condotto da Uttara Sutradhar, una studentessa laureata in ingegneria civile presso l’Università dell’Illinois a Chicago, include tutti i 50 stati americani. Per le sue proiezioni, ha analizzato le tendenze comportamentali della popolazione ricavate dai dati del censimento statunitense. Inoltre, ha adoperato anche due set di dati che incorporano cinque possibili scenari climatici futuri.

"La maggior parte degli studi si sono concentrati sulle grandi città, ma questo non ci dà una stima della portata del problema", ha detto Sutradhar a Rachel Nuwer a Scientific American. I risultati sono tutt’altro che incoraggianti.

Per chi non lo sapesse, è importante ricordare come attualmente il 43% delle città americane stia perdendo residenti. A quanto pare però, il futuro prossimo è ancora più drammatico. Secondo i ricercatori infatti, a seconda dello scenario climatico modellato, fino al 64% delle città potrebbero subire un declino demografico entro il 2100. Le conseguenze potrebbero essere realmente spaventose.

Secondo l’analisi, anziché parlare di vere e proprie città fantasma, è più probabile che queste città diventino delle comunità fratturate, diradate. Una bella notizia? Non proprio.

"Le implicazioni di questo massiccio calo della popolazione porteranno sfide senza precedenti, che potrebbero portare a interruzioni dei servizi di base come trasporti, acqua pulita, elettricità e accesso a Internet" mentre le città si restringono e la popolazione invecchia, avvertono i ricercatori.

Per avere una (piccola) idea di ciò che potrebbe accadere, basta pensare a Jackson, nel Mississippi, nel 2021, dove le infrastrutture trascurate hanno lasciato l’intera comunità senza acqua pulita.

I luoghi diventeranno meno abitabili a causa del caldo estremo o delle ripetute inondazioni, con le regioni del Nordest e del Midwest che vedranno probabilmente le città più spopolate. Anche Texas e Utah non saranno "risparmiati" da questi cambiamenti. Ma non è tutto.

A livello globale, gli ottuagenari (coloro che hanno almeno 80 anni) potrebbero superare di due a uno quelli sotto i 5 anni entro la fine del secolo. A questo punto, considerando che l’IA progetta città meglio dell’uomo, chissà se la tecnologia potrà venirci in aiuto.