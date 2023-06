Questa terribile arma del mondo medievale è ancora oggi un mistero

Il mondo medievale è stato ampiamente studiato da parte di storici e archeologi. Mentre gli esperti hanno fatto luce su molti aspetti, uno che rimane ancora avvolto nella nebbia riguarda il "fuoco greco", un'arma mortale e terrificante capace di distruggere tutto quello che incontrava (i fan di GOT potrebbero conoscerlo come "alto fuoco", ndr).

La prima cosa da sapere su questa arma è che, molto probabilmente, non era greca. Le sostanze che venivano utilizzate per la sua creazione erano adoperate nell'impero bizantino a partire dal VII secolo dopo Cristo.

L'inventore, secondo molti resoconti, fu Kallinikos di Heliopolis, rifugiato ebreo di lingua greca fuggito dalla Siria bizantina quando venne invasa dal califfato musulmano Rashidun. L'uomo giunse a Bisanzio, la capitale dell'Impero, che poi sarebbe stata ribattezzata prima Costantinopoli e poi Istanbul e si mise subito a creare un'arma in grado di respingere gli stessi eserciti che lo avevano costretto a fuggire da casa sua.

Secondo fonti arabe contemporanee, il primo uso del fuoco greco contro di loro avvenne durante la "guerra dei sette anni" del 674-80 dopo Cristo. L'arma era terribile e secondo dei resoconti "fiamme verdi si muovevano sull'acqua verso le loro navi, apparentemente impossibili da estinguere senza la giusta miscela di urina, sabbia e aceto."

La cosa incredibile è che fino ad oggi non sappiamo davvero cosa fosse. La maggior parte degli studiosi moderni sospetta che il fuoco greco fosse basato su un tipo di petrolio grezzo o raffinato, trovato nei pozzi naturali intorno al Mar Nero (forse la nafta). Quest'arma era così importante per l'impero bizantino che divenne rapidamente un segreto altamente custodito e, come tutti i segreti di questo calibro, alla fine si persero le tracce.

"Il fuoco greco non era solo un incendiario", afferma Alex Roland, professore emerito di storia alla Duke University ed esperto di storia militare. "Era un vero e proprio insieme di armi."