La terribile arma che venne usata dal Giappone durante la seconda guerra mondiale

Nelle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone si trovava di fronte a una situazione che mai avrebbe immaginato possibile. La sua imponente flotta navale era stata decimata, con portaerei e corazzate affondate dai siluri e dai bombardieri statunitensi.

Con il territorio nazionale minacciato, il Giappone era determinato a impedire a ogni costo che la Marina degli Stati Uniti potesse avvicinarsi, e fu in questo contesto che nacquero le tragiche figure dei kamikaze, piloti disposti a sacrificare la propria vita per colpire il nemico. In una direzione simile, ma forse ancor più disperata, si sviluppò il progetto Kaiten, un'innovazione terribile che trasformava i siluri in armi umane.

I tecnici giapponesi modificarono il modello di torpedo tipo 93, aggiungendovi 1,5 tonnellate di esplosivo e, cosa più macabra, un equipaggio umano. Il Kaiten divenne simbolo non tanto per il suo ingegno tecnologico quanto per il destino tragico dei suoi operatori. Il nome stesso, Kaiten, che significa "volgersi verso il cielo" o "scuotere il cielo", evocava l'impatto devastante che si sperava avesse sul morale nemico.

Questi "siluri umani" furono utilizzate nonostante l'enorme sacrificio richiesto, in un momento in cui il Giappone vedeva sfumare ogni speranza di vittoria.

Il primo Kaiten era una versione potenziata del già letale siluro tipo 93, ma la sua vera forza risiedeva nella guida umana che prometteva una precisione mortale. I soldati che lo pilotavano sapevano che non avrebbero avuto scampo, eppure si imbarcavano in queste missioni suicida con la speranza di cambiare le sorti della guerra.

Nonostante la sua concezione estrema, il progetto incontrò resistenze all'interno della stessa cultura guerriera giapponese, finché la disperazione non spinse i comandi ad approvare lo sviluppo di questo mezzo.

La Kaiten entrò in azione nel Pacifico, diventando nota come la "Lancia Lunga" per la sua eccezionale gittata. Con il potenziale di infliggere danni enormi e la sua spaventosa precisione, si guadagnò la fama di arma temuta, nonostante i costi umani incommensurabili per il Giappone. Le missioni suicida continuarono fino alla fine del conflitto, con l'affondamento di navi e la perdita di vite, sia americane che giapponesi.

