Questa terribile condizione medica rende possibile 'scrivere' sulla pelle con un tocco

"Dermografismo", una singolare condizione che consente di scrivere messaggi sulla pelle umana con un semplice tocco del dito. Questo disturbo, che colpisce circa il 2-3% della popolazione, si manifesta come un'eruzione orticariale quando viene esercitata pressione sulla pelle, creando un segno rosso e infiammato che ricorda una bruciatura.

Si tratta di un disturbo che colpisce un piccolo numero di persone, tipicamente giovani adulti, ma può verificarsi a qualsiasi età e per varie ragioni, tra cui altre malattie come la scabbia, o l'uso di certi farmaci (a proposito, ecco quanta pelle perdiamo in un giorno). Il meccanismo alla base di questa condizione non è del tutto chiaro, ma potrebbe coinvolgere l'istamina, un composto rilasciato dalle nostre cellule in caso di lesione, infiammazione o reazione allergica​.

Non solo: il dermografismo potrebbe essere causato dal tocco che innesca una reazione a catena e che porta al rilascio di istamina, similmente ad altri irritanti e allergeni. Ciò provoca gonfiore, arrossamento e talvolta prurito. Nonostante non sia particolarmente pericolosa, la leggerezza del tocco necessaria per innescare il "solco" può influenzare significativamente la qualità della vita di una persona, poiché le chiazze compaiono rapidamente e possono persistere per diverse ore, lasciando segni evidenti che possono influire sulla sicurezza in se stessi dell'individuo​.

Per fortuna la condizione non dura per sempre nella maggior parte dei casi, ma può persistere per mesi o addirittura anni. Quest'ultima tende a svanire più rapidamente se è stata innescata da una precedente malattia, mentre quella che impiega più tempo a manifestarsi dopo il contatto è associata a un decorso più lungo.

