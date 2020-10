Il terribile fungo che 'scioglie' le piante dall'interno potrebbe essere sconfitto

Esiste un fungo, chiamato Sclerotinia sclerotiorum, che si manifesta come una peluria simile al cotone e si attacca agli steli di una pianta. Qui, dall'interno, piccole appendici chiamate "appressori" colpiscono le cellule e delle tossine liquefanno le interiora della pianta, su cui il fungo inizia a nutrirsi.

Circa 400 specie di piante potrebbero essere sensibili al patogeno, compresa la soia, che è stata malamente colpita dal fungo nel 2009, un attacco che agli agricoltori è costato ben 560 milioni di dollari. Il fungo rimane anche dormiente nel suolo per anni, seminando nuove infezioni che possono radere al suolo interi campi di colture.

"È davvero un fungo mortale", afferma Daohong Jiang, un microbiologo agricolo presso la Huazhong Agricultural University di Hubei, in Cina. Lo studioso ha trascorso 10 anni per trovare un metodo capace di eliminare il fungo e potrebbe esserci riuscito: un trattamento che non si limita a impedire al fungo di uccidere, ma lo trasforma in un probiotico in grado di stimolare la crescita delle piante e migliorare la resilienza a malattie future. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Molecular Plant.

L'arma utilizzata dagli esperti è il virus chiamato SsHADV-1. Quest'ultimo, in poche parole, oltre a costringere il terribile fungo a non sciogliere la pianta dall'interno, spinge le piante a germogliare più forte. Le piante infettate, inoltre, sono anche diventate resistenti ai ceppi di Sclerotinia privi di virus e ad altri funghi dannosi. Il fungo infettato dal virus aveva agito come una sorta di rozzo "vaccino" contro le malattie future.

Questa scoperta darebbe agli agricoltori un modo rapido per rafforzare i loro campi contro future malattie. Se la relazione tra virus e funghi è così durevole come sembra, la loro evoluzione futura potrebbe essere molto interessante da studiare. Molti funghi, infatti, da spietati killer sono diventati "amici" dell piante. Ciò che innesca questa transizione rimane sconosciuto, ma in alcuni casi, la colpa potrebbe essere dei virus.

I funghi possono essere terribili per i raccolti. Le banane, infatti, potrebbero un giorno scomparire a causa di questo motivo.