Quel terribile incidente del 3 febbraio 2023 ha causato un disastro abientale

Il 3 febbraio 2023, un convoglio della Norfolk Southern attraversava la piccola città di East Palestine in Ohio. Portava 149 vagoni, inclusi 20 contenenti sostanze chimiche altamente pericolose, come il cloruro di vinile liquido, un gas infiammabile e cancerogeno, e il glicole etilenico, tossico e presente nell'antigelo.

Per fortuna non si trattava di sostanze chimiche tossiche eterne, ma comunque la loro presenza è estremamente pericolosa aper l'uomo e per l'ambiente. Ma cosa è successo? Il sistema ferroviario era equipaggiato con rilevatori di calore chiamati che avrebbero dovuto identificare problemi come il surriscaldamento degli assi dei vagoni.

Quella sera, il primo di questi sensori ha rilevato una temperatura alta su un asse, ma non ha scatenato alcun allarme critico. Un secondo sensore, poco dopo, ha registrato una temperatura ancora più elevata, segnalando finalmente l'emergenza, ma ormai il treno era già in preda alle fiamme.

Quando l'asse surriscaldato si è guastato, i vagoni hanno deragliato, compreso quello con le sostanze tossiche. L'incidente ha scatenato un grande incendio e una serie di esplosioni, provocando una situazione di emergenza acuta. Il problema più grande, per ovvi motivi, è stato il rilascio di sostanze chimiche tossiche nell'aria.

La situazione era disperata, tanto che nei giorni successivi si è deciso di bruciare il cloruro di vinile per evitare esplosioni peggiori, rilasciando nell'aria gas altamente tossici. Questa decisione ha portato a nuove evacuazioni e a lunghe operazioni di bonifica.

Il disastro di East Palestine ha esposto non solo la comunità ma anche l'ecosistema locale a gravi rischi ambientali. I rilievi effettuati nei mesi successivi hanno mostrato contaminazioni significative nei corsi d'acqua e problemi di lungo periodo per la fauna e la flora. L'attenzione non è mai troppa, soprattutto perché non conosciamo ancora tutte le sostanze tossiche esistenti.

Il pericolo è sempre in agguato!

