La terribile malattia che ti fa rimanere una bambina anche a 20 anni

La rara e particolare malattia che ha segnato l'esistenza di Brooke Greenberg, ha lasciato gli scienziati senza parole. Morta all'età di 20 anni, il corpo della ragazza aveva le sembianze di una bambina di appena 1 anno.

Brooke era affetta dalla sindrome X, una malattia che impedisce all'individuo di svilupparsi e di invecchiare. La ragazza non ha mai potuto sperimentare una condizione di vita normale e la sua esistenza oltre che breve, non è stata per nulla facile.

A 4 anni cadde in un coma profondo durato ben quattordici giorni e qualche tempo dopo, Brooke è stata vittima di emergenze mediche, subendo un'operazione chirurgica a causa di sette ulcere gastriche e, in seguito, ha anche sperimentato un attacco cerebrale riconosciuto, poi, come un ictus.

Richard F. Walker, un ricercatore medico in pensione della University of Florida Medical School, ha seguito Brooke sin da piccola, confrontando il suo codice genetico con quello di altri bambini che presentavano la stessa patologia. Voleva scoprire cosa stesse succedendo nel corpo dei piccoli e, soprattutto, per capire se i membri della famiglia potessero trasmettere ancora questo raro gene.

"Ci sono stati cambiamenti minimi nel cervello di Brooke. Varie parti del suo corpo, piuttosto che essere allo stesso stadio, sembrano essere disconnesse" - afferma Walker. Per cercare di comprendere al meglio questa particolare sindrome, ha studiato anche le condizioni di Gabby Williams, un bambino di 8 anni il cui peso si aggirava intorno ai 4,9 kg e di un uomo di 29 anni, le cui sembianze erano simili a quelle di un bambino di 10 anni.

Nonostante lo studio non abbia portato a risultati soddisfacenti, si sostiene che Brooke abbia subito una mutazione del gene che impedisce lo sviluppo dell'individuo e, per molti scienziati, il codice genetico di questa povera ragazza potrebbe essere utile per la scoperta di importanti informazioni su questa strana e sconcertante sindrome.

Esistono tante sindromi strane e particolari che colpiscono gli esseri umani e la scienza sta cercando di capirne le cause.