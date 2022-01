Il terribile morso del Ragno Babbuino: ecco spiegato perché è così doloroso

In un recente articolo, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, un gruppo di ricercatori australiani ha scoperto il motivo dell'intenso dolore associato al veleno del ragno babbuino reale.

Il team multidisciplinare, dell'Illawarra Health and Medical Research Institute, dell'Institute for Molecular Bioscience e del Victor Chang Cardiac Research Institute, ha descritto l'attività di uno specifico peptide presente nel veleno, coinvolto nello sviluppo di ipereccitabilità delle cellule nervose.

Questo particolare ragno, il Pelinobius muticus, che assomiglia ad una normale tarantola e vive principalmente in Kenya e Tanzania, ha un morso fortunatamente non letale, ma che provoca un intenso dolore nelle sventurate vittime.

I ricercatori hanno quindi immaginato che un determinato peptide potesse essere coinvolto nella produzione di tale sofferenza, identificandone uno noto come Pm1a (coinvolto nella modulazione dei recettori dei gangli della radice dorsale nelle cellule nervose).

Attraverso ulteriori studi ed analisi hanno poi scoperto come il peptide modulasse i canali ionici stimolando quelli eccitatori del sodio, ed allo stesso tempo, riducendo quelli del potassio, tipicamente coinvolti nell'inibizione delle correnti eccitatorie; con il risultato finale di una ipereccitabilità delle cellule nervose, causa effettiva del dolore.

Per concludere il loro lavoro, i ricercatori hanno creato un modello matematico del peptide, e del suo impatto sulle cellule nervose, per dimostrare ulteriormente come fosse il principale fattore di dolore nelle vittime del morso del ragno.

Il team ha inoltre notato come lo stato di ipereccitabilità delle cellule nervose fosse molto simile a quello riscontrato nelle persone che soffrono di dolore cronico, suggerendo una correlazione molto interessante che potrebbe quindi portare ad un modo per ridurre le afflizioni in questi particolari pazienti.

