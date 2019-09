Armi di distruzione: i denti dei ricci di mare non si usurano mai

Uno studio ha messo in evidenza una particolarità dei denti del riccio che rimangono sempre affilati. Essi si scheggiano solo secondo angoli ben precisi che permettono loro di avere sempre un margine molto tagliente.

I comunissimi ricci di mare (che appartengono alla classe degli Echinoidea) hanno la classica forma sferica che tutti noi conosciamo, ricoperta completamente da aculei pungenti.

Ma gli aculei non sono l’unica parte del corpo dell’animale ad essere dolorosa e pericolosa: i ricci hanno infatti una bocca rivolta verso il basso con ben cinque affilatissimi denti disposti a raggiera.

La particolarità della bocca è quella di essere formata da ben 40 ossicini disposti a formare 5 mascelle (su ogni mascella si trova un dente) separate e indipendenti tra di loro, disposte sempre a raggiera.

I denti dei ricci continuano a crescere via via che l’animale invecchia e, se non esistessero forme di usura, l’animale arriverebbe a non poter più muovere la bocca poiché tutta occupata dai denti.

L’evoluzione, in questi animali, ha conferito ai loro denti la capacità di scheggiarsi seguendo degli angoli ben precisi.

Questa peculiarità ha la doppia funzione di fare in modo che il dente non cresca in maniera sproporzionata e, al contempo, far rimanere la superficie libera del dente sempre molto affilata.

Essi servono all’animale per mangiare alghe, microrganismi e piccole prede senza guscio.

Lo studio è stato svolto dal professore Horacio Espinosa dell’Università del Northwest e, secondo quanto riportato, i denti dei ricci sono composti ceramici disposti, impilati secondo angoli ben precisi proprio per assicurare questa peculiarità alle loro bocche.

Obiettivo finale dello studio, ci dice Horatio Espinoza, è quello di creare materiali che abbiano delle caratteristiche simili ai materiali presenti in natura.