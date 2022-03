Ecco le terribili foto satellitari che mostrano la distruzione di Mariupol, in Ucraina

La guerra non fa sconti di alcun genere, e per i più giovani di noi che ancora non sapevano cosa fosse realmente ecco arrivare lo scontro tra Russia e Ucraina a darcene un assaggio. In questi giorni, grazie ai molti satelliti in orbita, sono state divulgate le foto della distruzione generale di Mariupol.

Da quanto si apprende dalle fonti di informazioni più autorevoli, internazionali e locali, le forze russe stanno continuando a danneggiare e distruggere diverse infrastrutture civili in diverse zone dell'Ucraina. Tra le città più colpite c'è sicuramente Mariupol, importantissimo snodo commerciale che si affaccia sul Mar d'Azov, sezione nord del Mar Nero.

A dare una prova di questa distruzione non sono solo le tante testimonianze sul campo di giornalisti, cittadini e volontari, ma anche le foto spaziali acquisite dai diversi satelliti in orbita.

Le prime due foto che trovate nella galleria in foto alla news sono state catturare lo scorso martedì, il 22 marzo 2022, dal satellite Worldview-3 della Maxar Technologies. Si vede chiaramente il fumo fuoriuscire da diversi condomini, e diverse case circostanti ridotte praticamente ad un cumulo di macerie

Sempre continuando a sfogliare la galleria, possiamo osservare una terza foto, ripresa lo scorso 21 marzo da uno dei satelliti della costellazione Planet: l'immagine riprende un teatro di Mariupol in cui si erano rifugiati diversi civili, in cerca di salvezza. Si può notare una scritta eseguita all'ingresso dell'edificio, che riporta la parola russa "bambini".

Sfortunatamente, quel teatro sembra sia stato bombardato già da una settimana. Secondo la CNN, infatti, più di 1300 persone potrebbero aver perso la vita sotto le macerie del teatro.

Essendo satelliti costituiti per scopi non militari - e la maggior parte di loro per fini scientifici come l'imaging della Terra - hanno la facoltà di poter riprendere quasi qualsiasi parte del mondo, soprattutto se si parla di zone civili e non di interesse bellico. È lecito aspettarsi, dunque, che nei prossimi giorni potremo avere molte altre foto di cui parlare, purtroppo.

Nel frattempo, qualche giorno fa sono stati individuati 7 incendi nella zona della centrale di Chernobyl.