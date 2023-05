Questo terrificante ragno gigante è in realtà... il più timido al mondo

Solo pochi mesi fa vi parlavamo di questo ragno in grado di invadere gli Stati Uniti. Oggi questa orripilante bestia con un’apertura delle zampe che può raggiungere i 10 centimetri, ci ha rivelato un segreto impensabile.

Il ragno Jorō (Trichonephila clavata) è letteralmente approdato negli Stati Uniti da pochissimo tempo. Originario dell’Asia, è stato con ogni probabilità trasportato accidentalmente tramite container commerciali. Avvistato per la prima volta in Georgia nel 2014, è oramai possibile ritrovarlo in vari stati come Tennessee, Alabama e Carolina. La loro peculiarità risiede nell’incredibile dote riproduttiva, che ha attirato l'attenzione degli scienziati dell'Università della Georgia

"Uno dei modi in cui le persone pensano che questo ragno possa influenzare altre specie è che è aggressivo e supera tutti gli altri ragni nativi. Quindi volevamo conoscere la personalità di questi ragni e vedere se sono in grado di essere così aggressivi", ha dichiarato Andy Davis, il ricercatore e capo dello studio pubblicato sulla rivista Arthropoda.

Una doverosa premessa risiede nella particolare risposta allo stress che possiedono i ragni, chiamata tanatosi, per cui si bloccano totalmente fingendosi morti per un periodo di tempo variabile quando vengono esposti a una minaccia.

Il team di ricerca ha selezionato ben 16 ragni jorō femmine, esponendoli a vari stimoli in grado di simulare una minaccia. L'esperimento è stato inoltre ripetuto utilizzando come gruppo di controllo, oltre 30 esemplari catturati in natura di altri tipi di ragni più comuni. I risultati sono stati sorprendenti.

Nella maggior parte dei ragni, la tanatosi è una risposta di breve durata e gli esemplari ricominciano a muoversi in media dopo un minuto e mezzo. Il “nuovo” ragno jorō, tuttavia, sembra restare completamente immobile per più di un'ora dopo lo stimolo. Per capire l’importanza di tale scoperta, basti pensare che l'unico ragno al mondo noto per avere una risposta altrettanto lunga, è il ragno della seta dorata, anch'esso membro dei Trichonephila.

Come ci hanno insegnato i ragni che ci aiutano a non perdere la vista, molte volte dovremmo dunque far cadere i nostri pregiudizi. Nonostante le sue "imponenti" dimensioni, infatti, questo esemplare si potrebbe definire un vero e proprio gigante gentile.

"La maggior parte delle persone pensa che 'invasivo' e 'aggressivo' siano sinonimi. All'inizio la gente andava fuori di testa per i ragni jorō, ma forse questo studio può aiutare a calmare le persone", ha detto il ricercatore universitario e co-autore dello studio Amitesh Anerao.